Bari, Menez torna tra i convocati quattro mesi dopo la rottura del legamento crociato

In casa Bari, c’è una piacevole sorpresa nell’elenco dei convocati per la sfida di domani in programma al “San Nicola” contro il Südtirol. Nella lista, infatti, compare anche Jeremy Menez, che si rivede a quattro mesi dal grave infortunio rimediato alla prima giornata di campionato contro il Palermo, dove riportò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un rientro di gran lunga anticipato rispetto alla tabella di marcia del francese. Difficile, comunque, che possa subito scendere in campo, ma quantomeno Pasquale Marino gli concede la possibilità di riassaporare il gusto del rettangolo verde.

Foto: sito Bari