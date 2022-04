Bari, Maiello: “Felice di far parte di questo gruppo anche in Serie B”

Raffaele Maiello, centrocampista del Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari: “Domenica sarà una giornata di festa, speriamo che al San Nicola ci sia tanta gente, noi vogliamo vincere per chiudere al meglio il campionato”.

Conquistare una promozione non è mai scontato, il sapore è sempre bello in qualsiasi categoria. Bari è stata un’esperienza nuova perché non avevo mai fatto questo campionato. All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma poi ho preso confidenza con i ritmi della C. Sono felice di far parte di questo gruppo anche in Serie B“.

Foto: Twitter Bari