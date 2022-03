Bari, in C pubblico da record: il San Nicola nella top10 italiana per numero di tifosi

Domenica scorsa il Bari non è riuscito a centrare il matematico ritorno in Serie B, dal momento che il pari ottenuto con la Fidelis Andria ha rinviato alla prossima giornata la festa promozione. La società biancorossa si è potuta però consolare con la splendida cornice di pubblico offerta dallo stadio San Nicola: sono stati oltre 24.000, infatti, i tagliandi strappati per l’incontro, numeri che rendono i pugliesi l’ottava squadra per numero massimo di tifosi sugli spalti nel corso di questa stagione.

Il dato si riferisce alla partita più vista per una singola squadra. Questa la graduatoria, pubblicata sul sito ufficiale del club biancorosso:

Inter: 56.649 (contro Napoli)

Milan: 56.608 (contro Inter)

Roma: 51.932 (contro Lazio)

Lazio: 45.000 (contro Juventus)

Napoli: 41.000 (contro Milan)

Fiorentina: 32.567 (contro Milan)

Juventus: 29.886 (contro Atalanta)

BARI: 24.332 (contro Fidelis Andria)

Bologna: 22.394 (contro Juventus)

Verona: 22.314 (contro Juventus)

Genoa: 19.983 (contro Sampdoria)

Salernitana: 19.500 (contro Juventus)

Udinese: 16.835 (contro Milan)

Sampdoria: 16.664 (contro Juventus)

Torino: 15.363 (contro Inter)

Atalanta: 14.469 (contro Roma)

Foto: Twitter Bari