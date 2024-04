Bari, il capitano Di Cesare in lacrime: “La salvezza è vita. Retrocedere sarebbe un fallinento”

Il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, ha parlato in conferenza stampa in vista del match salvezza con il Cosenza.

Alla domanda sulla contrapposizione tra la quasi promozione dello scorso anno ed il rischio retrocessione di questa, il calciatore è scoppiato in lacrime rispondendo: “Conta il Bari e la salvezza, è vita. Retrocedere vorrebbe dire fallire clamorosamente. Sono le solite frasi fatte, ma bisogna andare oltre quello che uno ha. Il Bari si deve salvare per forza”.