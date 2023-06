Bari, fissato un incontro per Kouda. E c’è anche lo Spezia

Rachid Kouda è stato una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie C, centrocampista centrale classe 2002 in forza al Picerno. Secondo quanto raccontato da Sportitalia nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, e l’agente del centrocampista per provare a raggiungere un accordo. Su Kouda c’è anche lo Spezia.

Foto: Instagram Kouda