Il Bari pensa ai rinforzi per gennaio. Un nome concreto, fatti stamattina da Repubblica, è quello di Soufiane Bidaoui che non sta trovando spazio a Frosinone. Secondo il quotidiano, c’è l’avallo di Pasquale Marino per rafforzare la squadra e aggiungere il 33enne marocchino al reparto offensivo del Bari.

Foto: Instagram Bidaoui