Bari, Caprile: “Buffon è il mio idolo. Spero di vederlo al ritorno con il Parma”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Bari, Elia Caprile, ha parlato anche del suo trascorso personale, svelando il suo mito: “Chi è il mio mito? Buffon, ho iniziato a giocare nel 2006 l’anno in cui abbiamo vinto il Mondiale, e giocavo sempre con la maglietta di Gigi. Crescendo poi ho preso ispirazioni anche da altri, ma è Buffon quello per cui ho iniziato. A Parma non l’ho incrociato, ma spero di vederlo al ritorno“.

Foto: Instagram Caprile