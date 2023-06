Bari-Cagliari da record: registrato il sold out al San Nicola

Sale l’attesa per Bari-Cagliari. La finale playoff di ritorno che andrà in scena domenica alle 20:30, dopo circa 16 ore di vendita dei tagliandi ha registrato il sold out. A conferma di ciò è arrivato il post sui social da parte del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, che si è congratulato con i propri tifosi.

Foto: san nicola twitter bari