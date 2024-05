Bari, aggredito il ds Ciro Polito al rientro da Cittadella

Momenti concitati in casa Bari, con il club pugliese terz’ultimo in Serie B e che rischia davvero una clamorosa retrocessione in Serie C. Nella giornata di ieri, da ritorno dalla trasferta di Cittadella, il direttore sportivo del club Ciro Polito è stato vittima di un’aggressione. Il dirigente nella giornata di ieri è stato aggredito in maniera decisa con calci e pugni da quattro sostenitori biancorossi in autogrill nei dintorni di Occhiobello di ritorno dalla trasferta a Cittadella. Un segnale che testimonia il nervosismo della tifoseria per il rendimento della squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis.

Foto: twitter Bari