Baresi: “Tonali? Incarna lo spirito milanista. Per lo scudetto è tutto nelle nostre mani”

Franco Baresi, iconica bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di Repubblica: “Tonali? Dopo qualche fatica nella prima stagione, ha deciso di rimanere. Ha dimostrato l’attaccamento, ha avuto determinazione, voglia di mettersi in discussione, coraggio. E a poco a poco è entrato nel cuore della squadra, fino a incarnare pienamente lo spirito milanista. Lo spirito milanista è l’insieme delle qualità di calciatore e caratteriali che gli hanno permesso di meritare gli elogi che sta ricevendo, attraverso le sue prestazioni sul campo e la capacità di farsi volere bene dai compagni e dalla gente. Il destino lo ha voluto premiare: quella di Verona è stata una serata davvero molto importante per lui e per la stagione della squadra. Lo scudetto? Calma, mancano due partite, anche se le vittorie in trasferta con Lazio e Verona sono state un segnale forte. Diciamo però che è tutto nelle nostre mani. E che questa condizione ce la siamo meritata“.

Foto: Twitter Milan