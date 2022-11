Baresi: “Siamo maturi per affrontare il Tottenham. Pronti a stupire ancora”

Il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Champions che ha messo i rossoneri di fronte al Tottenham agli ottavi di finale: “Il Milan si preparerà al meglio e sarà pronto per stupire ancora. C’è entusiasmo e credo che la squadra sia matura per andare lontano. Rispettiamo il Tottenham, in Champions sono partite particolari ma dobbiamo pensare in grande. Torneremo a giocare a febbraio, sarà importante vedere come staremo. C’è entusiasmo e la squadra è matura per gli ottavi di Champions, l’esperienza dell’anno scorso è stata importante e ora c’è convinzione di potersela giocare con tutti. Conte sarà attento a tutto ma il Milan è all’altezza“. Poi ha proseguito: “Il Milan è salito di livello in generale, stiamo facendo prestazioni incredibili e la squadra fa un calcio che piace e che crea. I giocatori sono coinvolti, abbiamo un centrocampo molto forte e una difesa che non ha paura. Davanti creiamo tanto e il fatto che i giocatori siano partecipi è fondamentale. San Siro sarà di grande aiuto”.

Foto: Twitter Milan