Baresi: “Scudetto inatteso, mi ha ricordato quello del 1988. Riportato l’entusiasmo che mancava da qualche anno”

Franco Baresi, bandiera del Milan, è intervenuto in una conferenza durante il 56° raduno AIMC in Puglia: “Lo scudetto? Credo sia stata una doppia emozione. Mi è venuto in mente lo scudetto dell’88, perché era inatteso, almeno in partenza. Il Milan, finalmente, è riuscito a portare quell’entusiasmo che mancava da qualche anno. È chiaro che quando torni a vincere una coppa ripensi al tuo passato ed alla tua esperienza. Per la maggior parte dei giocatori lo scudetto di quest’anno è stato il primo successo. È bello, perché vedi la gente che gioisce, sono grandi emozioni. Si migliora con l’esperienza.

Il calcio italiano? Bisogna essere competitivi a livello internazionale e gli stadi sono un aspetto fondamentale. Il movimento deve crescere, il calcio italiano è sempre apprezzato, ma gli altri hanno qualcosa in più. Bisogna avere l’appeal degli anni 90′ e primi 2000“.

Foto: Twitter Milan