Baresi ricorda Beckenbauer: “Un vero idolo. Quando mi paragonavano a lui, mi sentivo a disagio”

Franco Baresi, ex capitano e bandiera del Milan, ha commentato la scomparsa di Franz Beckenbauer, attraverso un messaggio che fa capire quanta fosse la sua stima nei confronti dell’ex leggenda del Bayern Monaco e del calcio tedesco: “Momento triste. Ci ha lasciato Beckenbauer. Una icona, un mito, un imperatore per come interpretava il suo ruolo. Lo ammiravo: tecnica, personalità, eleganza. Un vero idolo per generazioni. Per me è stata una fonte di ispirazione. Quando mi paragonavano a lui, mi sentivo a disagio. Per me la sua morte è un grandissimo dispiacere”.

