Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha parlato brevemente a Sky Sport: “Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni”.

Fonte: Pubblico Dominio Wikipedia