Baresi: “Il Milan deve pensare in grande e vincere”

Franco Baresi, leggenda e vicepresidente onorario del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il sorteggio che ha accoppiato i rossoneri al Rennes: “Sappiamo che nel calcio non bisogna sottovalutare nessuno, il Milan deve pensare in grande, essere ambizioso. Le squadre francesi sono molto particolari, vanno prese con le pinze, il Milan per quello che è, che rappresenta, dobbiamo pensare a vincere. Dobbiamo giocare questa competizione nel migliore dei modi, siamo il Milan e pensiamo in grande, senza sottovalutare nessuno e con rispetto. Abbiamo tempo, si giocherà a febbraio, si potranno recuperare alcuni giocatori e gestire al meglio gli impegni.

Sul Monza: “Partita buona, abbiamo creato, giocato, contro una squadra non facile. Il Monza non ha fatto la miglior partita, ma il Milan ha avuto il merito di creargli problemi. Siamo riusciti a giocare in velocità”.

Sugli obiettivi: “Non credo che bisogna scegliere, ogni competizione va giocata al meglio, arrivando più lontano possibile. In campionato siamo agli inizi, l’obiettivo è quello di tornare in Champions, guardare davanti senza perdere punti, consolidando e migliorando la classifica. Il Milan ha una rosa per competere in tutte le manifestazioni, sia Europa League e Serie A. Non si può scegliere”.

Su Simic: “È bello vedere un giovane che è cresciuto da noi, esordire e fare gol subito. Fa bene all’ambiente, ai nostri colori, al settore giovanile. Credo che il Milan sia attento quando c’è qualche giovane interessante da lanciare. Siamo molto attenti ai giocatori italiani, sono felice per Simic, prima c’è stato Camarda. Torno indietro di tanti anni, quando è capitato anche a me”.

Infine: “Se mi aspettavo qualcosa in più? È chiaro che non abbiamo avuto la continuità che si pensava, il girone di Champions era molto difficile. Quando sbagli una partita comprometti tutto. Il campionato è lungo, la squadra quando ritrova spirito ed entusiasmo possiamo dare noia fino in fondo. Se poi saranno più bravi gli altri faremo un applauso”.

Foto: Twitter Milan