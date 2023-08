Baresi dopo il sorteggio: “Poteva andare meglio. Ma anche gli altri non sono felici di avere il Milan nel girone”

Il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la compilazione dei gironi di Champions League: “Poteva andare meglio ma abbiamo un gruppo sicuramente impegnativo e competitivo ma credo sia bello anche giocare contro queste squadre. Dovremo esser bravi a pensare positivo, il Milan è sempre il Milan. Se gli avversari saranno più bravi glielo diremo ma il Milan deve essere ambizioso di credere che si può anche battere questi avversari”.

Poi ha proseguito parlando del ritorno da avversario di Sandro Tonali a San Siro: “Credo che spiaccia incontrarlo così presto ma Sandro avrà l’accoglienza che merita. Ci ha lasciato da poco e il ricordo è ancora molto vivo e intenso. E’ stato amato da tutti, dai tifosi, dai compagni. In quel momento ci sarà un’accoglienza che merita”.

Infine: “Il Milan non deve mai dimenticare quello che può fare, quello che è stato e quello che è. Abbiamo una squadra che può competere. Non dobbiamo dimenticare quanto fatto negli ultimi anni. Il Milan deve credere che il girone è competitivo ma credo che anche gli altri non siano felici di avere il Milan nel girone”.

Foto: Charitystars