Barella: “Voglio vincere tanto con l’Inter. Gruppo affiatato”

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha parlato del suo futuro con la maglia nerazzurra in occasione del Matchday Programme. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club: “Quello dell’Inter è davvero un gruppo affiatato: il legame coi compagni è ottimo, tutti remano nella stessa direzione con l’obiettivo di fare sempre meglio. Quelli che mi danno più consigli sono Handanovic e Borja Valero. Obiettivi? Vorrei vincere tanto, ma allo stesso tempo il mio obiettivo è lasciare un bel ricordo, un segno nei miei compagni. Una traccia di Nicolò Barella nel calcio, come persona e come sportivo“.

FOTO: Twitter ufficiale Inter