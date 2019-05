Barella vince il ‘Premio Bulgarelli’: “Ha dimostrato di essere un centrocampista completo”

Il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella ha vinto il “Premio Bulgarelli” come miglior mezzala della Serie A. Come si legge dal comunicato apparso sul sito del club rossoblu, Barellà è stato votato da una giuria tecnica presieduta da Fabio Capello, composta da Josè Altafini, Luigi Colombo, Gianni Rivera, Luis Suarez, Sandro Mazzola e dai vertici dell’Associazione Italiana Calciatori: il Presidente Damiano Tommasi, il Direttore Generale GiannGrazioli e il Fondatore dell’Associazione Sergio Campana. Il classe ’97 succede nell’albo d’oro a Daniele De Rossi. In precedenza si erano aggiudicati il premio intitolato all’indimenticabile bandiera del Bologna giocatori del calibro di Xavi, Andrea Pirlo, Yaya Touré, Paul Pogba e Andrés Iniesta. Questa la motivazione della giuria: “Giovane di qualità, personalità ed intraprendenza. Nicolò Barella ha dimostrato di essere un centrocampista completo, capace di fare divertire il pubblico come richiede il Premio Bulgarelli”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari