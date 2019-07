Barella, via alle visite con l’Inter: è al Coni per l’idoneità sportiva

Nicolò Barella, arrivato nella tarda serata di giovedì a Milano, ha sostenuto la prima parte delle visite mediche ed è giunto pochi minuti fa al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Si tratta dell’ultimo passaggio prima di legarsi definitivamente e ufficialmente all’Inter, come rivelatovi in esclusiva. Barella arriva in nerazzurro con la formula del prestito oneroso (12 milioni) con obbligo di riscatto (25 milioni) più 8 di bonus.

Foto Twitter Vivo Azzurro