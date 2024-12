Barella: “Thuram-Lautaro? Sono una bella coppia. Nell’Inter vedo un progetto serio per fare qualcosa di grande”

Barella ha rilasciato una lunga intervista a DAZN. Di seguito un pensiero sui suoi compagni di squadra Thuram-Lautaro e sui suoi sogni all’Inter:

Ti aspettavi che Thuram segnasse così tanto? “Quando i giocatori sono forti escono sempre. Inserirsi così facilmente è stato incredibile perché ci vuole un po’ di adattamento, non è un modo di giocare facile il nostro. Lui è stata l’aggiunta che ci ha fatto fare uno step in più: allunga la squadra, è bravo a venire a giocare ed è un ragazzo spettacolare, questa è la cosa più importante”.

Lautaro è Batman e Thuram è Robin? “Non so chi dei due è Robin o Batman, ma sicuramente sono una bella coppia. Quando giochi con calciatori così è anche più facile per Taremi, Correa e Arnautovic entrare e darci una mano. In due non si fa un campionato ed è importante anche citare gli altri che quando sono stati chiamati in causa hanno sempre dato il loro contributo”.

Perchè hai rinnovato? “Nel calcio c’è gente che va e che viene, può succedere di tutto. Ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all’Inter, vedo un progetto serio, possibilità di poter fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno in nessun modo di voler andare via. Spero che la società sia contenta di questo, me lo hanno dimostrato con i fatti, posso solo ringraziarli e cercherò di fare ancora meglio”.

Il sogno di Barella qual è? “Tutto quello che ho sognato di avere ce l’ho. Non sono uno che si accontenta, ma ho tutto: una famiglia splendida, delle figlie spettacolari, una moglie super… Non ho grandissime pretese, ci devo pensare”.

Foto: Instagram Barella