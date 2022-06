Barella: “Siamo all’inizio di un nuovo percorso, gli errori ci possono stare”

Nicolò Barella è stato raggiunto dai microfoni della Rai: “Questo è l’inizio di un nuovo percorso, inciampare ci sta. Dispiace per il risultato, ma nella ripresa abbiamo fatto buone cose. La Germania non perdona, ci servirà da lezione ma, come dicevo prima, gli errori in questa fase ci possono stare. Il mister ha provato tante cose nuove. Dobbiamo essere dispiaciuti, ma allo stesso tempo essere consapevoli che il percorso è ancora lungo. Provare vergogna? È una parola pesante, ci dispiace per noi e per la gente venuta a vederci“.

Foto: Twitter Euro 2020