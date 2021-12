Barella: “Sfidare il Cagliari mi fa un effetto strano. Bisogna stare attenti e cercare di tenerli nella loro metà campo”

.Nicolò Barella ha parlato a InterTV prima della sfida contro il Cagliari: “Per me è una grande emozione giocare contro il Cagliari. Mi fa un effetto strano, ma devo pensare a questa partita che è importantissima per noi. Noi dobbiamo lottare per il titolo, sarà difficile questa sera ma dobbiamo vincere. Servirà la voglia di vincere questa gara e il gioco che abbiamo espresso nelle ultime partite. Ma bisogna stare attenti al Cagliari, perché hanno qualità e dobbiamo cercare di tenerli nella loro metà campo”.

FOTO: Twitter Inter