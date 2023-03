Barella per Mkhitaryan, Inter avanti sul Lecce all’intervallo (1-0)

Si chiude con l’Inter in vantaggio per 1-0 sul Lecce la prima frazione di gioco a San Siro. Partono forte i nerazzurri e, dopo appena 3′, Calhanoglu scalda i guantoni di Falcone. Al 16′ arriva il primo squillo degli uomini di Baroni: grande azione personale di Ceesay che prova a sorprendere Onana dalla distanza, ma il portiere nerazzurro è attento e blocca a terra. Immediata la risposta dell’Inter, ma il colpo di testa di Dzeko si spenge di poco a lato. Dopo aver tenuto in mano la partita, al 29′ i nerazzurri passano in vantaggio al 28′: ripartenza veloce, Lautaro lascia per Gosens che sfonda la linea del Lecce, traversone sul secondo palo dove Barella sembra perdere il tempo del tiro ma in realtà scarica alla perfezione per Mkhitaryan che, di prima, la mette nel sette. Al 36′ arriva l’occasione per il raddoppio nerazzurro, ma Dumfries si fa rimontare da Gendrey che toglie l’opportunità all’olandese compiendo una grande chiusura in scivolata. Termina così 1-0 il primo tempo tra Inter e Lecce.

Foto: Instagram Inter