Griezmann risponde a Dimarco, parità all’intervallo tra Atletico Madrid e Inter (1-1)

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Atletico Madrid e Inter: 1-1, a Dimarco ha risposto Griezmann. Al 5′ arriva la prima occasione della gara a tinte biancorosse: Griezmann innesca Lino, l’esterno salta de Vrij e lascia andare un bel diagonale ma sulla sua traiettoria trova un attento Sommer. Al 12′ arriva la risposta dei neroazzurri, sempre con un esterno. Gran ricamo di Thuram in mezzo al campo, Calhanoglu innesca Dumfries che si invola in campo aperto verso la porta, ma Oblak è attento sul doppio tentativo dell’esterno olandese. Al 32′ la sbloccano i nerazzurri dopo una bella azione corale finalizzata da Dimarco. Ma la risposta dei padroni di casa è immediata. Pavard svirgola in area servendo Griezmann che, da solo davanti alla porta, insacca la rete del pareggio.

Foto: Instagram Atletico Madrid