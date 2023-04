Barella per Dimarco, Inter avanti 1-0 sulla Juventus all’intervallo

L‘Inter conduce per 1-0 a San Siro contro la Juventus. Il primo squillo della gara arriva dopo appena 3′: Barella trova spazio e tempo per uno splendido cross verso il centro dell’area trovando Lautaro che sfiora soltanto il pallone, Dzeko sul secondo palo non riesce a coordinarsi e il pallone finisce sul fondo. L’Inter fa la partita, la Juventus fatica. E al 14′ arriva il gol del vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco su imbucata di Barella. Al 21′ i nerazzurri sfiorano anche il gol del raddoppio: rutto pallone perso da Locatelli al limite dell’area, il Lautaro prova subito il tiro, ma la palla si spegne di poco a lato. Al 26′ arriva il primo squillo dei bianconeri con il colpo di testa di De Sciglio, ma il tentativo dell’esterno non inquadra lo specchio della porta. Al 33′ arriva un’altra occasione per i bianconeri con il tiro dal limite dell’area di rigore di Kostic, ma Onana è attento e risponde presente. Dopo le due occasioni per gli ospiti, ci riprova Lautaro Martinez ma Perin neutralizza il tentativo del Toro.

Foto: Instagram Inter