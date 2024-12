Barella: “Penso molto di più ad aiutare la squadra. La Lazio non è una sorpresa”

Niccolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una intervista a DAZN. Queste le sue parole sul suo cambiamento dal punto di vista calcistico e un pensiero sull’Atalanta e sulla Lazio:

In cosa sei cambiato da cinque anni a questa parte? “Nel calcio diciamo che è cambiato il modo di viverlo, ho sempre tanta voglia di vincere, di dimostrare in campo il mio valore, ma con un po’ più di serenità e meno arroganza. Rispetto a prima penso molto di più ad aiutare la squadra e i compagni che a un ritorno personale. Questa cosa mi piace e magari anche la gente l’ha visto. Cerco di divertirmi al 100%, sto invecchiando, gli anni passano, purtroppo tutto questo finirà e quindi cerco di godermelo più che posso”.

Lazio-Inter è uno scontro diretto? “A vedere ora la Lazio… Non è una sorpresa, è sempre stata una squadra difficile da battere, è sempre stato un campo difficile, li ho sempre rispettati come squadra e società. Vanno fatti i complimenti a loro per quella scintilla che hanno trovato, ma noi logicamente dobbiamo guardare il nostro cammino. Dopo che vinci un campionato, ritrovare quella mentalità non è mai facile, ma arriverà, l’importante è riconoscere le nostre qualità”.

L’Atalanta è la rivale dello scudetto? “Sicuramente è una squadra fortissima, a prescindere dalla classifica di quest’anno. Hanno trovato una consapevolezza da squadra di livello internazionale, vincendo anche l’Europa League. Il cammino in Europa è sempre quello che ti dà più fiducia, come è successo a noi. Bisogna rispettarli, stare attenti, hanno grandissimi giocatori e qualità”.

Cosa dà Conte? “Tantissimo, è uno dei migliori allenatori al mondo. Io ho iniziato il mio percorso qua con lui, ha messo le basi per quello che stiamo facendo ora. Quando abbiamo giocato contro di lui è stato strano, bello, ma il calcio è fatto così”.

Foto: Instagram FC Inter