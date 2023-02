Barella-Lukaku, la lite in campo. La ricostruzione. E scappa anche un “figlio di…”

Nella prima frazione di gioco – e non solo – l’Inter ha tenuto in mano il pallino della partita, ma il muro della Sampdoria ha respinto le avanzate nerazzurre. E il nervosismo all’interno degli uomini di Simone Inzaghi si è fatto sempre più evidente, raggiugnendo l’apice a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo. Lukaku sbaglia un controllo e Barella se la prende, lamentandosi vistosamente. Un gesto che l’attaccante belga non apprezza e fa notare subito al compagno: “Basta! Basta! Non si fa così. Adesso basta, stai zitto e non ti permettere più. Vai a fan…, figlio di p……”. Al termine del primo tempo, il centravanti belga ha cercato il confronto con il centrocampista, prima che Lautaro Martinez andasse a parlare proprio Barella. Nervi tesi, ma il caso è già rientrato come ha dichiarato Simone Inzaghi nel post partita: “Sono cose di campo. Non mi piacciono ma ne abbiamo parlato alla fine del primo tempo ed era già tutto risolto però sicuramente non deve più accadere perché non è un bel vedere”.

Foto: Instagram Lukaku