Barella: “L’Inter gioca sempre per vincere. Conte? Ti tira fuori il 110%”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport analizzando i suoi primi mesi in nerazzurro: “L’Inter mi ha voluto tanto e cerco di fare di tutto per ripagare la fiducia. C’è stato l’infortunio nel mezzo ma sono cose che succedono, voglio fare anche l’in bocca al lupo a Zaniolo. Dove sono migliorato con Conte? Sicuramente mi ha aiutato molto nella fase tattica e nelle posizioni da tenere in campo. Quello che mi rimproveravano era il fatto di farmi guidare dall’istinto. Conte ti tira fuori il 110%. Obiettivi? Quando giochi nell’Inter, in una società così importante, hai uno degli allenatori più forti del mondo e giochi con dei campioni così devi sempre ambire a vincere”, ha chiuso Barella.

Foto: Twitter ufficiale Inter