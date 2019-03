Barella: “La posizione in campo mi aiuta molto. Valgo 50 milioni? Per me…”

Primo gol per Barella, tra l’altro il primo di un calciatore azzurro nato a Cagliari. Così a Rai Sport: “Mancini mi chiede di stare un po’ più avanti, ringrazio Verratti e Jorginho. Paragoni con Gigi Riva? Lasciamo perdere, lui è un mito. Mi trovi più libero mentalmente più vicino alla porta. Valgo 50 milioni? Non lo so, decide il presidente, a me interessa aiutare il Cagliari. Per me oggi è l’unica cosa che conta”.

Foto: Twitter VivoAzzurro