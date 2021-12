Barella: “Inzaghi ci lascia più liberi di esprimerci. Il Liverpool non sarà felice di aver pescato l’Inter”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Il 2021 è stato un anno fantastico, ma tutto è partito dalla sconfitta in finale di Europa League. Fin da ragazzo mi ero immaginato un giorno all’Inter, sognando di esserci mentre la squadra vinceva lo scudetto della seconda stella. Ora che ci sono, non mi fermo, voglio che sia già quest’anno. Certo che ci credo, ci crediamo tutti dentro lo spogliatoio, siamo l’Inter e desideriamo quel traguardo: sarebbe una soddisfazione enorme”.

Su Inzaghi: “Ci ha lasciato un po’ più liberi di esprimerci. Non perché Conte ci ‘obbligasse’ a chissà cosa. Però Inzaghi con il suo carisma ci ha coinvolto, dandoci la possibilità di prendere delle scelte. E questa cosa probabilmente ci serviva e ci ha aiutato a tutti i livelli, dopo due anni intensi in cui lavoravamo sempre seguendo lo stesso concetto”.

Sui sorteggi Champions: “In campo europeo quando arrivi alla fase a eliminazione diretta è inevitabile incontrare certe squadre. Non puoi scappare, il livello è alto, è la Champions. Il Liverpool è fortissimo ed è pure in salute, però credo che neppure loro siano stati felicissimi di aver pescato l’Inter. Penso che la sfida sarà equilibrata. A Madrid per 60’ abbiamo dominato, poi ho sbagliato io e ho rovinato la serata a me stesso e ai miei compagni. Spero almeno di esserci per il ritorno”.

Sulla Nazionale: “In Qatar con l’Italia? Bisogna passare dagli spareggi, evidentemente vuol dire che il nostro cammino doveva essere questo. E ce la giocheremo a mille”. Foto: Twitter Inter