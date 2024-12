Barella: “Inter favorita in Champions? La pressione ci piace. Proveremo a vincere tutto”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri rispondendo anche ad una domanda come Inter possibile favorita per la Champions League: “E’ un orgoglio, quando lavori bene gli altri riconoscono il tuo lavoro e questo è motivo di orgoglio. Noi cerchiamo sempre di alzare l’asticella e gli altri di metterci sempre più pressione addosso, ma a noi questa pressione piace. Proveremo a vincere tutto, sappiamo che non sarà semplice ma ci proveremo”.

Foto: sito Inter