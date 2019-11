Barella il tuttologo: grinta, personalità e gol da sballo

Nicolò Barella è lo stesso di Cagliari, magari senza esperienza come ha ricordato Antonio Conte dopo la sconfitta dell’Inter a Dortmund. Ma è sempre lo stesso, un grande centrocampista che ha risolto la complicatissima sfida contro il Verona. Inseguito da almeno un anno, prenotato dai nerazzurri lo scorso gennaio dopo il mancato assalto del Chelsea e il no al Napoli, Barella è la sintesi del centrocampista completo. Grinta, personalità e gol da sballo. C’era lui in pieno recupero contro lo Slavia, e quel pareggio permette all’Inter di stare in corso per gli ottavi di Champions. C’era lui, ieri contro il Verona, con un’autentica prodezza. Barella il tuttologo, un valore aggiunto per l’Inter.

Foto: Inter sito ufficiale