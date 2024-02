Barella: “Il mio giocatore preferito della storia dell’Inter? Dejan Stankovic. Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol”

Lunga intervista ai microfoni di Matchday Programme, la rivista digitale che accompagna le partite in casa della squadra nerazzurra, per il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Tanti i temi affrontati dall’ex Cagliari a poche ore dal recupero con l’Atalanta, partita che sarà disputata stasera alle 20.45: “Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol, mi ha sempre stimolato, un po’ come dare una bella palla e vedere un mio compagno andare in porta. L’esperienza e giocare partite importanti mi ha aiutato a crescere e a vivere tutto con più tranquillità rispetto al passato. Per me la squadra è la cosa più importante ed è quella che spinge tutti noi a dare il meglio, come il voler ricambiare l’affetto dei tifosi e rendere orgogliosa la mia famiglia.”

Un passaggio sulle sue sue qualità: “Sono diventato un calciatore più portato a fare gol rispetto al passato e questo mi dà anche più stimoli.”

E infine: “Il mio giocatore preferito della storia dell’Inter? Dejan Stankovic.”

Foto: Twitter F.C. Inter