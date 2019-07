Barella e il futuro: Giulini fa il suo gioco. Noi da un anno pensiamo che l’Inter…

E’ giusto che Giulini faccia il suo gioco: è un presidente libero e per Nicolò Barella ha deciso di incassare 50 milioni. Liberissimo. Nelle sue dichiarazioni del pomeriggio il numero uno del Cagliari ha ribadito di aver trovato l’intesa con la Roma, aggiungiamo noi per 35 milioni più il cartellino di Defrel (valutazione circa 18 milioni). Adesso aspettiamo, aspetta soprattutto la Roma che vuole avere un sì convinto, com’è giusto che sia. Ora attendiamo la decisione di Barella che – ricordiamolo – dal nostro punto di vista ha espresso una preferenza nei riguardi dell’Inter. Ve ne parliamo da almeno un anno, quando l’argomento Barella-Inter non era stato affrontato da altre fonti di informazioni, saremo più chiari quando ci sarà da riepilogare. A gennaio vi avevamo anticipato che Barella aveva detto no al forte pressing del Napoli, lui voleva aspettare soltanto l’Inter. Il mercato ha leggi chiare: l’offerta più alta di solita fa la differenza, ma A PATTO che ci sia il gradimento assoluto del diretto interessato. Noi crediamo che Barella abbia ancora in testa l’Inter e abbia sposato completamente il progetto di Conte. Oggi è assolutamente così, se cambierà idea ve lo racconteremo.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro