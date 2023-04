Barella formato Europa, il centrocampista nelle notti di coppa si trasforma

Una degli elementi decisivi di questa Champions League interista è sicuramente Nicolò Barella. A discapito di un campionato da alti e bassi come un po’ tutta la squadra, il centrocampista italiano nelle notti di coppa torna ad essere quello che tutti abbiamo sempre apprezzato. Il quarto contro il Benfica è stata la sua vetrina, due partite perfette chiuse con due splendidi gol, uno d’inserimento a luci spente e l’altro di prepotenza e forza come spesso sa fare. Oltre il gol le prestazioni sono state pesantissime, passava da un lato all’altro del campo senza nessun tipo di difficoltà. Nella fase difensiva attento e preciso quando era chiamata in causa, in quella offensiva è sempre il primo a proporsi e lanciarsi in avanti in contropiede. Quest’anno in Champions League ha un bottino di 9 presenze e 3 reti, il suo migliore in carriera e c’è ancora una doppia semifinale col Milan da giocare, dove storicamente Barella ha sempre fatto ottime partite.