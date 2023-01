L‘Inter può sorridere, gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti i calciatori Barella e Calhanoglu, non hanno dato risposte particolarmente gravi: si tratta in entrambi i casi di lievi lesioni muscolari. Nessuno stop forzato dunque per due dei migliori uomini dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Foto: Inter Instagram