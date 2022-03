Barella: “Campionato difficile, ma per lo scudetto ci proveremo fino alla fine”

Quest’oggi sono stati consegnati i premi del Gran Galà del Calcio AIC relativi alla stagione 2020-2021, con Nicolò Barella che è entrato nella Top11 della Serie A per il terzo anno consecutivo. Il centrocampista dell’Inter ha commentato: “E’ un grandissimo piacere, devo ringraziare i miei compagni perché senza di loro non sarebbero arrivati questi premi. Ho vinto campionato ed Europeo, sono felicissimo, questa è un’aggiunta che mi fa molto piacere”.”

Sugli obiettivi di stagione: “Sicuramente andare al Mondiale, ce la metteremo tutta anche per giocarcela fino alla fine per lo scudetto. Faremo il possibile per vincere, quest’anno il campionato è più difficile, ci sono squadre più vicine ma siamo l’Inter e dobbiamo provarci fino all’ultima giornata”.

Foto: Sito Ufficiale Inter