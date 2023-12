Barella: “Arnautovic è un grande giocatore. Abbiamo bisogno di tutti se vogliamo vincere il campionato”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “L’esultanza con Arnautovic? Innanzitutto perché ha fatto un assist incredibile, non mi stupisco perché per quanto riguarda la lettura dell’azione spalle alla porta è uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Sull’assist in teoria dovevo farlo io a lui, ma siamo contenti, abbiamo bisogno di tutti in questo campionato che sarà lungo. Se vogliamo vincerlo serviranno tutti. La reazione di stasera? È sempre bello vincere dopo una sconfitta, anche se secondo me immeritata. Ci siamo un po’ disconnessi nel finale contro una squadra che è molto in salute. Alla fine abbiamo pagato dazio”.

Risposta alla Juve: “Noi facciamo il nostro campionato, abbiamo la fortuna di essere primi. Vogliamo andare avanti con il nostro ruolino di marcia e conservare il primo posto”. Foto: Instagram Inter