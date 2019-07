Barella ad altezza Bobo Vieri: può diventare l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter

Nicolò Barella e l’Inter, una trattativa che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti e che da poche ore è anche ufficiale. Un colpo da circa 45 milioni fra prestito, obbligo di riscatto e bonus, cifra che ha permesso al gioiello sardo di agganciare nella speciale classifica degli acquisti più costosi di sempre un certo Christian Vieri, che nel 1999 fu prelevato dalla Lazio a fronte di una spesa pari a 90 miliardi delle vecchie lire (circa 45 milioni di euro, appunto). Ma non è tutto: nell’operazione Barella-Inter sono stati inseriti anche altri 4 milioni di bonus legati a obiettivi molto difficili da raggiungere. E così Barella potrebbe potenzialmente superare anche Bobo Vieri in vetta agli interisti più cari di sempre nel caso in cui riuscisse a raggiungere tutti i bonus previsti dal contratto (arriverebbe a circa 49 milioni, ma – ripetiamo – 4 sono molto difficili da raggiungere).

Foto: Twitter ufficiale Inter