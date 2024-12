Barella: “Abbiamo tutto per vincere la Champions. Futuro? Resto all’Inter, il progetto è serio”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn in una intervista dove si è soffermato anche sul futuro e sugli obiettivi.

Queste le sue parole: “Sportivamente aggiungerei la Champions, avendo perso la finale. Il sogno è quello, dopo essere arrivato fino a lì. Sono cambiati tanti giocatori, ma il fulcro è rimasto quello. Non ci deve distogliere dal campionato che rimane importantissimo per noi. Ci sono tante squadre che hanno vinto campionato, coppa nazionale e Champions. Abbiamo tutte le possibilità e ci proveremo. Mi piacerebbe essere ricordato per aver fatto qualcosa per questo club”.

Il futuro all’Inter: “Nel calcio può succedere di tutto, ma io ho sempre manifestato l’intenzione di rimanere all’Inter. Vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno di voler andare via. Non so nemmeno di offerte perché non c’è mai stato nemmeno un confronto col mio procuratore. Spero che la società sia contenta, me l’ hanno dimostrato coi fatti. Posso solo ringraziarli e spero di poter fare ancora meglio”.

