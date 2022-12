Barella: “Abbiamo sbagliato tanto, ma ci siamo riuniti. L’obiettivo rimane lo scudetto”

Durante l’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Niccolò Barella ha commentato l’inizio di stagione dei nerazzurri: “Il campionato lo vince chi è più equilibrato e fa meno errori. Finora il Napoli non ne ha commessi, mentre noi ne abbiamo fatti tanti… Da un certo punto in poi, però, ci siamo riuniti per risolvere la questione tutti insieme e i risultati si vedono“. Il centrocampista nerazzurro spiega come la squadra di Inzaghi si è rialzata: “Ho una regola: non si parla di quel che succede nello spogliatoio. Però, ci sono dei momenti in cui è bello, e serve pure, guardarsi in faccia e parlarsi. Magari dare la colpa prima a se stessi che agli altri. In quel momento avevamo perso il focus, credevamo che per quanto fatto e vinto prima tutto ci fosse dovuto. Che bastava entrare in campo per vincere. E invece non succede mai, soprattutto in questo campionato, il più difficile a cui abbia partecipato. Ma è un torneo lunghissimo e strano, con un Mondiale di mezzo, quindi noi ci crediamo”. Infine, sull’obiettivo stagionale: “Il nostro obiettivo resta lo stesso: provare a vincere lo scudetto”.

Foto: Instagram Inter