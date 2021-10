BARDHI, IL MACEDONE CHIRURGICO

Classe 1995, Bardhi è emerso in Ungheria, dove ha iniziato con il Presta Birilik e l’Ujpest. In quest’ultima esperienza si è fatto notare per la sua qualità nel tirare le punizioni, segnando ben 20 gol in 3 stagioni da calcio da fermo. Fu prelevato dal Levante per 1,5 milioni di euro nell’estate 2017. Oggi Bardhi vale 6 volte tanto grazie all’impatto nella Liga e per la precisione sui calci da fermo, rendendolo un vero e proprio cecchino.

Nessuno come lui nella top 5 d’Europa: 8 punizioni vincenti sulle 30 calciate, dato che lo rende insuperabile tra i migliori cecchini nell’ultimo triennio. Con il Levante ha messo insieme, dal 2017, 121 presenze in Liga segnando 22 gol, gli ultimi due su rigore.

Bardhi vanta anche 40 presenze e 6 gol con la maglia della sua Nazionale, la Macedonia del Nord, con la quale è stato tra i protagonisti nell’ultimo Europeo, che ha visto i macedoni per la prima volta arrivare ad una grande manifestazione internazionale.

Bardhi è un centrocampista centrale, non molto rapido, predilige la zona avanzata della mediana per inserimenti e tiri da fuori, che come abbiamo detto, possono essere davvero letali.

