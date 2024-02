Barcola trascina il PSG: un talento strappato al Lione in estate (per 45 milioni)

Il PSG ha piegato 2-0 la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di Champions League. Il club campione di Francia si è imposto anche grazie a un talento, che finalmente sta ripagando il grande investimento di questa estate. Il classe 2002, infatti, è arrivato a Parigi lo scorso 31 agosto dal Lione, per ben 45 milioni di euro, firmando un quinquennale.

Cresciuto nel Lione, dopo due stagioni di ambientamento, nel 2022-23 fa vedere le sue qualità, giocando ben 31 presenze, segnando 7 gol in stagione, facendo anche il suo esordio in Europa League. Dopo 3 presenze stagionali con il Lione lo scorso agosto, arriva la decisione del PSG di investire su questo talento, dopo gli addii di Messi e Neymar. Si punta su Dembelé, puntando all’esperienza, ma anche al talento futuro di Barcola.

Barcola è protagonista anche con la Nazionale Under 21. Nel giugno 2023, infatti, viene convocato per il campionato europeo Under-21. Esordisce alla prima partita contro i pari età dell’Italia, mettendo a segno la rete del definitivo 2-1.

La prima stagione con il PSG è stata di alti e bassi, come tutta la squadra in realtà. Per lui 16 presenze e 2 gol in Ligue 1, in Champions, 5 presenze, ben 4 nella fase a gironi, partendo dalla panchina. Ieri sera, contro la Real Sociedad, Luis Enrique lo schiera dall’inizio e il giovane Barcola non delude. Prima si procura il corner, dove poi bascerà il gol di Mbappé, poi chiude i conti segnando il 2-0, dimostrando le sue qualità assolute e tutto l’investimento fatto.

Barcola è un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo sia come mezza punta che come attaccante centrale. Veloce e preciso, può essere il futuro di questo PSG.

Foto: twitter PSG