Barcola segna dopo 14 secondi, risponde un gran gol di Dimarco: parità all’intervallo tra Francia e Italia

Parità al termine dei primi quarantacinque minuti tra Francia e Italia: 1-1. Avvio da incubo per la nostra Nazionale, con Di Lorenzo che su retropassaggio di Cambiaso si fa clamorosamente rubare palla da Bradley Barcola a ridosso della trequarti che entra così in area e trafigge facilmente Donnarumma dopo appena 14 secondi. Al 6′ arriva subito occasione azzurra per il pari: Pellegrini dalla trequarti a sinistra cerca sul secondo palo Cambiaso, che dalla linea di fondo mette in mezzo per Frattesi che davanti porta tutto solo di testa centra la traversa. Sulla palla prova a fiondarsi Retegui, anche lui senza successo. Appuntamento con il gol solo rimandato. Al 30′ Cambiaso da destra cerca a sinistra Dimarco, che scambia con Tonali che dal limite restituisce palla in area all’interista: gran tiro al volo di Dimarco a insaccarsi sul secondo palo. Cambia il risultato al Parco dei Principi.

Foto: instagram Dimarco