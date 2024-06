Barcola: “Non mi aspettavo di essere all’Europeo. Deschamps mi chiede un po’ di sana follia”

Bradley Barcola, astro nascente del PSG, erede di Mbappé al Parco dei Principi, è stato convocato anche per gli Europei 2024, con la Francia.

Il giocatore ha così parlato a RCM Sport: “Il calcio è così, va molto veloce. A volte i treni passano una sola volta e bisogna riuscire a salirci sopra. So di aver fatto delle buone cose in questa stagione, ma a volte non ci si rende conto di quello che si sta facendo. Non mi aspettavo necessariamente di essere qui”.

Margini di crescita: “Posso essere più presente nell’area di rigore. Spesso non riesco a leggere bene le traiettorie dei cross per segnare. Posso segnare più gol e avere statistiche migliori. In questa stagione non ho segnato molti gol. L’allenatore (Deschamps, ndr) mi ha detto di portare quello che do a Parigi: velocità, tecnica e un po’ di sana follia”.

Foto: twitter PSG