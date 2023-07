Barcola al PSG? Textor: “Nel caso non lo sapessi, ecco come sono le fake news”

John Textor ha pubblicato una storia misteriosa su Instagram che senza dubbio mette fine alle voci sulla partenza di Bradley Barcola verso il PSG. Si dice che il Lione aspetterebbe un’offerta di 50 milioni di euro per far partire il calciatore, così il presidente del club ha risposto: “Nel caso non lo sapessi, ecco come sono le fake news”.

Foto: Instagram Lione