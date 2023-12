Barco, il Brighton torna in corsa. Il club inglese disposto a pagare la clausola

Il Brighton di Roberto De Zerbi torna in corsa per assicurarsi Valentin Barco. Lo si apprende da ESPN, secondo cui le trattative per il centrocampista argentino classe 2004, punto fermo del Boca Juniors, sembravano essersi arenate durante lo svolgimento della Copa Libertadores, ma ora i dialoghi si sarebbero nuovamente riaperti.

Il club inglese sarebbe disposto a pagare la clausola pari a 10 milioni di dollari. Il contratto di Barco con il Boca scade nel dicembre 2024 e l’argentino potrebbe firmare un pre-contratto in estate, con il club d’appartenenza che mira a monetizzare, evitando un addio a parametro zero.

Foto: Twitter Valentin Barco