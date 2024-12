Barcellona, Yamal è il re dei dribbling in Liga: superato Vinicius

Lamine Yamal si è ripreso in mano il Barcellona. Durante la sua assenza, i blaugrana avevano subito una considerevole flessione dei risultati, ma nella gara di ieri sono tornati a splendere. Il campione d’Europa, è stato uno dei principali protagonisti della grande vittoria del Barça contro il Maiorca, povera malcapitata alla quale gli uomini di Flick hanno rifilato 5 gol. La stella spagnola ha inventato un assist sensazionale per l’1-3 di Raphinha e ha mostrato segnali del suo grande talento con la palla tra i piedi, soprattutto nella ripresa: 5 dei 7 dribbling tentati sono andati a buon fine, cifra che gli permette di diventare il miglior dribblatore della Liga, superando un certo Vinicius Jr. Nelle 14 partite giocate finora in campionato, Lamine Yamal ha realizzato 40 dribbling sui 102 tentati, mentre l’esterno dei Blancos è fermo a quota 38 (su 94). Non solo: il classe 2007 è primo in Liga anche per numero di assist, ben 8, davanti al compagno di squadra Raphinha, che ne ha realizzati 6.

Foto: Instagram Barcellona