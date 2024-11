Barcellona: Yamal e Ferran Torres recuperati per il match contro il Las Palmas. Il comunicato

Ottime notizie per il Barcellona. Lamine Yamal e Ferran Torres sono tornati a completa disposizione del tecnico Flick e saranno convocati per il match di oggi contro il Las Palmas.

Il comunicato del club:

Buone notizie per il Barça per la partita contro il Las Palmas di sabato, con inizio alle 14:00 CET, all’Estadi Olímpic Lluís Companys. Lamine Yamal e Ferran Torres sono stati entrambi dichiarati idonei per la partita che vedrà l’FC Barcelona celebrare il suo 125° anniversario con i tifosi presenti, con Hansi Flick che ha nominato i due attaccanti nella sua squadra di 23 uomini.

Foto: Instagram Barcellona