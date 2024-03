Barcellona, Xavi si sbilancia: “Ai quarti di Champions il PSG è favorito”

Il Barcellona sfiderà domani al Metropolitano l’Atletico Madrid, nel big match del 29° turno di Liga. Alla vigilia della gara con i Colchoneros, il tecnico dei blaugrana Xavi, intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare della vittoria ottenuta in Champions ai danni del Napoli, che è valsa la qualificazione ai quarti di finale. Queste le sue parole:

“L’altro giorno abbiamo vissuto una nottata magica a Montjuic. Le critiche? Ci siamo concentrati sul fatto che abbiamo giocato una grande partita martedì che siamo entrati nei quarti di finale. Ho già detto quello che pensavo di una situazione specifica e nient’altro. La gara con l’Atletico? A livello di spirito, le due squadre sono arrivate molto bene, con la fiducia che deriva dall’aver raggiunto i quarti di finale. Loro hanno combattuto una battaglia, con tempi supplementari e rigori: vedremo domani”.

Ora sfiderete il PSG ai quarti.

“Forse il ruolo di favorito lo darei di più a loro, oltre la storia. Economicamente non viviamo la stessa situazione. Ma per illusione, vittoria e sogno non ci superano. Abbiamo visto il sorteggio insieme e la squadra è felice di poter competere. Bisogna dimostrare e parlare sul campo”.

Foto: Instagram Xavi